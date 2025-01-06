Трамп после слов Трюдо о скорой отставке предложил Канаде войти в состав США

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Новый президент США Дональд Трамп вновь предложил Канаде присоединиться к Штатам и стать 51-м штатом. Такое предложение он озвучил в соцсети Truth Social после заявления канадского премьер-министра Джастина Трюдо о желании уйти в отставку.

Трамп отметил, что многие жители Канады поддерживают подобную инициативу.

"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал, и потому ушел в отставку", – предположил новый американский лидер.

Как считает Трамп, объединение США и Канады помогло бы в борьбе с торговыми тарифами, в снижении налогов и обеспечило бы канадской стороне "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают".

"Вместе мы были бы великой нацией!" – подытожил политик.

Трамп в начале декабря уже предлагал Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США из-за возросшей проблемы нелегальной миграции на границе. Он также пообещал сразу после инаугурации ввести ввозные пошлины в размере 25% в случае, если Канада не будет оказывать помощь в ограничении потока нелегальных мигрантов в США через границу.

Позже аналогичное предложение республиканец сделал и Мексике. По его словам, США субсидирует Канаду на сумму более чем 100 миллиардов долларов в год, а Мексику – почти на 300 миллиардов долларов в год.

