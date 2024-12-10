Канада расширила список российских подсанкционных лиц

Фото: 123RF/irynatolm

Еще 9 граждан РФ оказались внесены в канадский перечень российских подсанкционных лиц, следует из документа на сайте правительства страны.

Под санкции подпали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров.

С учетом новых дополнений всего Канада ввела ограничения против 432 российских лиц.

Тем временем канадские власти собираются расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. По словам министра общественной безопасности государства Доминика Леблана, в перечень могут попасть 324 марки и модели "штурмового" стрелкового вооружения.

В свою очередь, журналисты утверждают, что в список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия. Согласно заявлению Леблана, часть изъятого у торговцев оружия может быть поставлена Украине.

