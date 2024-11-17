Трюдо: конец конфликта на Украине требует взаимодействия

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Для завершения конфликта на Украине необходимо взаимодействие. Такое мнение выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами", – высказался Трюдо.

Он также уточнил, что его уровень доверия к Путину сейчас находится "на самом низком уровне" и подчеркнул, что Канада продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

По данным СМИ, Шольц обсуждал планы созвониться с Путиным в четырехстороннем формате с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В свою очередь, депутат Европейского парламента Петр Волгин отметил, что звонок немецкого канцлера Путину разоблачил ложь о том, что Россия находится в изоляции.