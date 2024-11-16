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Bild: Шольц обсудил месяц назад с Байденом, Макроном, Стармером планы разговора с Путиным

Шольц обсудил месяц назад с Байденом, Макроном, Стармером планы разговора с Путиным – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал планы созвониться с Владимиром Путиным в четырехстороннем формате с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает газета Bild.

Согласно данным газеты, обсуждение происходило на встрече четырех лидеров стран в Берлине. Отмечается, что главной целью разговора Шольца с Путиным стало выяснение того, готов ли российский лидер к переговорам по Украине.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей. Путин сделал акцент на том, что Москва всегда выполняла свои обязательства, в том числе в сфере энергетики, и по-прежнему готова взаимовыгодно сотрудничать.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он отметил, что Путин говорил об этом неоднократно.

Путин и Шольц провели обмен мнениями по ситуации на Украине

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