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14 ноября, 07:21

Политика

Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Фото: kremlin.ru

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Об этом глава МИД РФ заявил в интервью для проекта "Новый мир", видеозапись опубликована в телеграм-канале телеведущей Марины Ким.

Владимир Путин неоднократно говорил, что российская сторона не отказывалась от переговоров, напомнил министр.

"Ясно, что решать будет не Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.), но если нас призывают к переговорам и пытаются перевернуть все с ног на голову, и говорят что это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается: Путин неоднократно говорил, пусть он (Зеленский. – Прим. ред.) хотя бы отменит декрет двухлетней давности, которым запрещается вести переговоры с правительством Путина", – объяснил Лавров.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц призвал сделать все, чтобы не было обострения украинского конфликта. По его мнению, страна должна по-прежнему поддерживать Украину. При этом поддержка, считает он, не должна быть в ущерб будущему ФРГ и за счет пенсионеров.

Избранный президент США Дональд Трамп надеется достичь мира на Украине как можно скорее, сказал ранее финский президент Александер Стубб. Он уточнил, что уже говорил с Трампом и последний подтвердил это намерение.

Премьер Индии заявил, что его страна выступает за мирное решение конфликта на Украине

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