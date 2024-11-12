Reuters: условия переговоров между РФ и Украиной определятся через 4–5 месяцев

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Условия переговоров России и Украины определятся в следующие 4–5 месяцев. Такое мнение высказал украинский чиновник на условиях анонимности изданию Reuters.

По его словам, в текущий момент определяются исходные позиции обеих сторон на переговорах. Он уточнил, что для Киева предстоящая зима станет "критическим моментом" в конфликте.

В материале отмечается, что украинские политики ожидают, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с назначениями в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как Вашингтон будет формировать политику в отношении конфликта.

Спустя день после завершения президентских выборов в США издание The Wall Street Journal сообщило, что команда Трампа приступила к плану завершения украинского конфликта. Он якобы включает в себя создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

В Кремле же заявили, что публикация WSJ носит скорее абстрактный характер, а излагаемый план больше похож на план самой газеты.

