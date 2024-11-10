Захарова предупредила, что уходящая администрация Байдена может "нагадить" РФ

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Администрация президента США Джо Байдена, которая должна будет уйти, может "нагадить" России еще в течение нескольких месяцев, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

Дипломат призвала оставаться реалистичными в вопросе двусторонних отношений России и Штатов.

"Пожалуйста, это не забывайте, что у уходящей администрации (Байдена. – Прим. ред.) еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась", – подчеркнула Захарова.

При этом, по ее словам, многое из русофобской политики, которую продвигали представители администрации уходящего американского лидера, провалилось. Так, властям США не удалось создать на территории Украины "анти-Россиию", а также изолировать страну.

Ранее, комментируя заявления Дональда Трампа, сделанные им во время победной речи во Флориде, Захарова указала, что прекрасные слова должны быть подкреплены не менее прекрасными делами, и только тогда в них можно будет поверить. Дипломат также обратила внимание, что в ходе выступления политик подтвердил наличие большого количества конфликтов и войн, подразумевая, что их развязали или способствовали их появлению Штаты.