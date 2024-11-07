Песков назвал абстрактной статью WSJ о новом плане команды Трампа по Украине

Фото: kremlin.ru

Публикация американской газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается о существовании якобы имеющегося у команды избранного президента США Дональда Трампа плана урегулирования украинского конфликта, носит абстрактный характер. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в материале зарубежного издания "все обезличенное". И так называемый план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине, подчеркнул Песков.

Ранее данное СМИ написало, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения украинского конфликта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами.

Помимо этого, по сценарию команды Трампа Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Песков ранее также заявил, что победа Трампа не изменит действительность в России, так как он не имеет к этому никакого отношения. Несмотря ни на что, СВО будет продолжаться до того момента, пока не будут достигнуты все поставленные цели, подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что у России есть план действий, который реализуется в данный момент.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп уже назвал себя 47-м президентом страны.