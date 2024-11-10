Орбан заявил, что победа Трампа на выборах в США приблизила мир на Украине на семь миль

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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США приблизила мир к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя результаты американских выборов.

"Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль", – сказал он в эфире программы телекомпании TV2.

По мнению Орбана, все сейчас размышляют, как Трамп добьется мира на Украине. Он также отметил, что не удивился победе кандидата от республиканцев в борьбе за пост президента.

"Я был уверен в его победе. Потому что люди устали от войны, миграции и гендера", – сказал премьер, добавив, что возвращение Трампа на пост президента США будет хорошо для Венгрии, поскольку избавит ее от экономических потерь.

Глава правительства сообщил, что на следующей неделе подготовка бюджета страны на 2025 год вступит в финальную стадию.

Выборы в Штатах прошли 5 ноября. В случае победы Трамп обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

По данным СМИ, команда Трампа уже прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преувеличением слова Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине за одну ночь. Он отметил, что, если новая администрация США во главе с победившим на выборах Трампом будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше предыдущей.