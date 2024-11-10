Песков заявил, что слова Трампа о мире отличают его от действующей администрации США

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Избранный президент США Дональд Трамп выступает со словами о мире, а не о конфронтации, что позитивно отличает его от нынешней администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сигналы позитивные. Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что он все воспринимает через сделки, что он может сделать сделки, которые выведут всех к миру", – подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что американский политик также не говорит о желании нанести стратегическое поражение России.

При этом, по мнению Пескова, рассуждения о том, сможет ли Трамп заново построить отношения с РФ в ходе своего второго президентского срока, лучше оставить политологам-американистам.

Ранее Песков назвал Трампа менее предсказуемым в отношении выполнения своих предвыборных заявлений, чем действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. По словам представителя Кремля, линия, которой нынешняя администрация будут придерживаться, пока не покинет Белый дом, предельно ясна.