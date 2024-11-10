10 ноября, 14:53Политика
Песков назвал Трампа менее предсказуемым, чем Байден или Харрис
Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп менее предсказуем в отношении выполнения своих предвыборных заявлений, чем действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
При этом, по словам представителя Кремля, линия, которой Харрис и Байден будут придерживаться, пока не покинут Белый дом, предельно ясна.
Россия намерена ждать и наблюдать за дальнейшим развитием событий, "тем временем занимаясь своими делами", подчеркнул Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что администрация Байдена может "нагадить" России в течение нескольких месяцев, которые она проведет у власти перед уходом. Дипломат также призвала оставаться реалистичными в вопросе двусторонних отношений России и Штатов.
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