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10 ноября, 14:53

Политика

Песков назвал Трампа менее предсказуемым, чем Байден или Харрис

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Избранный президент США Дональд Трамп менее предсказуем в отношении выполнения своих предвыборных заявлений, чем действующий американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, линия, которой Харрис и Байден будут придерживаться, пока не покинут Белый дом, предельно ясна.

Россия намерена ждать и наблюдать за дальнейшим развитием событий, "тем временем занимаясь своими делами", подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что администрация Байдена может "нагадить" России в течение нескольких месяцев, которые она проведет у власти перед уходом. Дипломат также призвала оставаться реалистичными в вопросе двусторонних отношений России и Штатов.

Продажи книг о тирании и антиутопий выросли в США после победы Трампа на выборах

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