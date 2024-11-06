Песков заявил, что нельзя завершить украинский конфликт за одну ночь

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Завершить конфликт на Украине за одну ночь нельзя. Такое заявление на брифинге сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Однако, уточнил он, поспособствовать прекращению огня и изменить траекторию внешней политики в отношении Украины способны США.

"Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет, мы с вами посмотрим после января", – добавил Песков, говоря о сроках вступления в должность нового президента США.

Выборы в Штатах прошли 5 ноября. В случае победы Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Он уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США. Трамп уверен, что по итогам наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне необходимых 270.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. По его словам, Москва вела их еще в самом начале конфликта. Кроме того, был выработан взаимоприемлемый договор, однако Киев по совету извне отверг этот документ, подчеркнул глава государства.

В свою очередь, экс-председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли сказал, что прекращение финансовой и военной помощи Киеву со стороны Штатов и других стран НАТО станет катастрофой для Украины и приведет к стратегической победе России в конфликте. По его мнению, сейчас конфликт находится в тупике, несмотря на то что у обеих сторон "есть некоторые тактические приобретения и потери".