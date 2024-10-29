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Экс-глава КНШ США заявил, что прекращение западной помощи станет катастрофой для Киева
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Boris Roessler
Прекращение финансовой и военной помощи Киеву со стороны США и других стран НАТО станет катастрофой для Украины и приведет к стратегической победе России в конфликте. Об этом заявил экс-председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли на конференции в Нью-Йорке.
"Если Соединенные Штаты каким-то образом прекратят [оказывать Киеву] помощь, как военную, так и финансовую, или если Европа и НАТО прекратят делать это в ближайшие месяцы или годы, то это, вероятно, будет катастрофой для Украины", – приводит его слова ТАСС.
Генерал США выразил мнение, что ВСУ при таком развитии событий все еще продолжат сражаться, но преимущество в боевых действиях перейдет к России. После этого конфликт закончится стратегической победой РФ, считает Милли.
Он также заявил, что на данный момент на стратегическом уровне конфликт находится в тупике несмотря на то, что у обеих сторон "есть некоторые тактические приобретения и потери". Кроме того, генерал высказал мнение, что на данный момент ни одна из сторон не может достичь своих политических целей на стратегическом уровне.
Западные страны уже потерпели поражение в конфликте на Украине, заявил ранее французский историк Эммануэль Тодд. По его мнению, сейчас на мировую арену вступают новые игроки, к примеру, страны БРИКС.
В середине октября украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны НАТО отправить военных для пополнения армии Украины. Он также пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы Украина смогла стать частью Альянса.
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