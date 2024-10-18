Зеленский заявил о трех сценариях развития конфликта на Украине после выборов в США

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У конфликта на Украине есть три сценария развития после выборов президента США, рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Financial Times.

"Один из них – дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут "опасаться некоторых рисков", – рассказал он.

При этом суть второго и третьего сценариев он не стал раскрывать, однако они зависят от того, кто победит в президентской гонке. Также президент Украины не смог ответить, будут ли такие варианты более или менее позитивными для страны, так как данный вопрос "является очень чувствительным для украинцев".

Так называемый план победы Зеленского приведет к его поражению, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уверен, что побежденные не смогут победить при помощи этого плана. Также премьер Венгрии отметил, что его страна в этом не будет участвовать.

В соответствующий документ входят 5 пунктов и 3 секретных дополнения. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, Зеленский отметил как необходимость снятие ограничений на удары вглубь России и продолжение операции в приграничье.

