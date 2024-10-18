Орбан заявил, что военный план Зеленского приведет к его поражению

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Так называемый план победы украинского президента Владимира Зеленского приведет к его поражению. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Побежденные теперь хотят перейти к "плану победы". Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого "плана победы" нельзя победить", – сказал Орбан в своем выступлении на радиостанции Kossuth.

По его словам, Евросоюз уже терпит поражение вместе с Украиной.

Кроме того, считает Орбан, сейчас Киев не в том состоянии, чтобы вести переговоры с позиции силы, так как положение изменилось в пользу России. В связи с этим Орбан напомнил о необходимости как можно скорее достичь прекращения огня. Он также подчеркнул, что нужно приступить к мирным переговорам.

Ранее украинский лидер представил так называемый план победы, который состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В них в том числе говорится о том, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта.

Советник офиса Зеленског Михаил Подоляк позже раскрыл содержание секретных приложений. По его словам, там оговорено, какое должно быть оружие для разрушения логистики далеко от линии фронта.

Как писали некоторые СМИ, президент Украины дал союзникам три месяца на принятие плана. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, утверждают журналисты.