Associated Press: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана по Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана по Украине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Associated Press.

"Никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября", – говорится в статье.

Зеленский 16 октября представил Верховной Раде разработанный им "план победы". Украинский лидер считает необходимым включение Украины в НАТО еще до завершения конфликта. Вторым пунктом он указал снятие ограничений на удары вглубь территории России и продолжение операции в приграничье. Третий пункт "плана победы" Зеленского гласит, что на Украине необходимо разместить "неядерный сдерживающий пакет".

Он также говорил о планах провести второй саммит по урегулированию конфликта на Украине в ноябре. Зеленский не стал называть конкретную дату проведения конференции, однако заверил, что Киев подготовит все к ее началу.

