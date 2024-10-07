Песков заявил об отсутствии реалистичной основы в публикациях о мирных планах по Украине

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В настоящий период появляется много публикаций по поводу мирных планов по ситуации на Украине, но ни одна не имеет под собой реалистичной основы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Много сейчас идет публикаций на этот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее", – отметил он.

Таким образом Песков прокомментировал отношение Кремля к сообщениям СМИ о возможных планах разделения территории Украины по германскому сценарию на зоны влияния России и Запада.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона не получала от Германии каких-либо предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине. Дипломат назвал "дилеммой" попытки совместить постоянные поставки вооружений Киеву, планы Германии по подготовке к войне с Россией и посреднические услуги.

При этом Песков обращал внимание, что никакого "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского пока нет даже у Запада.