Песков заявил, что никакого осязаемого "плана" Зеленского пока нет даже у Запада

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Никакого "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского пока нет даже у Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, будет ли принятие этого плана Западом рассматриваться как угроза суверенитету России и не станет ли это основанием для применения ядерного оружия.

"Ни о каком принятии там речи не идет. Чего они будут принимать? Пока ничего осязаемого-то нет даже для них", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков назвал фатальной ошибкой попытку киевских властей "принудить" Россию к миру. По его словам, Москву невозможно "принудить" к мировому урегулированию конфликта, так как российская сторона сама выступает за мир. Однако он уточнил, что условием для мира станет обеспечение основ безопасности России и выполнения тех задач, которые стоят в ходе СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вновь высказался против проведения переговоров с РФ, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным. По его мнению, Россию можно только принудить к миру.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается.