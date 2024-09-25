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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой попытку киевских властей "принудить" Россию к миру. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.

По словам Пескова, Москву невозможно "принудить" к мировому урегулированию конфликта, так как российская сторона сама выступает за мир. Однако он уточнил, что условием для мира станет обеспечение основ безопасности России и выполнения тех задач, которые стоят в ходе СВО.

"Без достижения этих целей принудить Россию невозможно", – подытожил представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вновь высказался против проведения переговоров с РФ, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным. По его мнению, Россию можно только принудить к миру.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что Украина не может начать справедливые переговоры с Россией, которые бы базировались на принципах Устава ООН, из-за запрета Запада.

