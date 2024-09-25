25 сентября, 12:13Политика
Песков назвал фатальной ошибкой попытку Украины "принудить" Россию к миру
Фото: depositphotos/booblikuk
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой попытку киевских властей "принудить" Россию к миру. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами.
По словам Пескова, Москву невозможно "принудить" к мировому урегулированию конфликта, так как российская сторона сама выступает за мир. Однако он уточнил, что условием для мира станет обеспечение основ безопасности России и выполнения тех задач, которые стоят в ходе СВО.
"Без достижения этих целей принудить Россию невозможно", – подытожил представитель Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вновь высказался против проведения переговоров с РФ, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным. По его мнению, Россию можно только принудить к миру.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается.
Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что Украина не может начать справедливые переговоры с Россией, которые бы базировались на принципах Устава ООН, из-за запрета Запада.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине