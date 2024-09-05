Песков заявил, что РФ предпочтительнее достичь своих целей на Украине мирным путем

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России хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"СВО – это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге", – заявил он в интервью газете "Известия".

При этом политик еще раз обозначил важность достижения поставленных перед страной целей и напомнил, что Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.

РФ все эффективнее противодействует военным инструкторам из самых разных стран мира, которые в большом количестве находятся на Украине, сказал Песков. Иностранцы непосредственно принимают участие в боевых действиях, а также готовят и тренируют украинских солдат.

"И если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным, то киевский режим бьет кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям. Поэтому нам нужно повышать дальше эффективность, усиливать нажим и идти вперед", – заключил представитель Кремля.

До этого Минобороны РФ заявляло о российском ударе по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Иностранные инструкторы готовили здесь специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА, которые потом принимали участие в атаках на гражданские цели в РФ. После удара украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил гибель 41 человека и ранение еще более 180 солдат.

Ранее Песков объяснял причину конфликта в попытках Запада превратить Украину в анти-Россию, чтобы угрожать РФ прямо у ее границ. Однако, добавлял он, День Победы обязательно наступит. При этом Москва не будет делать никаких территориальных уступок в Донбассе и Новороссии, отмечала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

