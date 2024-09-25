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Украина не может начать справедливые переговоры с Россией, которые бы базировались на принципах Устава ООН, из-за запрета Запада, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, те, кто пришел к власти на Украине в результате госпереворота и сразу сообщил о запрете русского языка, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что реализация нового "плана победы" на Украине не предполагает переговоров с Россией. По его словам, речь идет о "мосте к дипломатическому пути", чтобы прекратить конфликт.

Выступая позже на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он вновь высказался против проведения переговоров с РФ, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным. По его мнению, Россию можно только принудить к миру.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что России хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается.