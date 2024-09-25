AP: Киев считает условием прекращения огня невозможность вторжения со стороны РФ

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Киевские власти согласятся на прекращение боевых действий только при условии обеспечения невозможности вторжения России на территорию Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Associated Press, получившей информацию от советника украинского президента Владимира Зеленского и депутатов Рады.

При этом, как отмечает агентство, любое другое соглашение не пойдет на пользу будущему Украины и не будет "чтить" потери в рамках конфликта. СМИ уточняет, что украинская сторона уже отвергла предложения Китая и Индии, объяснив это тем, что их инициативы лишь на время остановят бои.

В офисе украинского президента считают, что подобное развитие событий поспособствует заморозке конфликта между РФ и Украиной.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей. По его словам, альтернатив такому развитию событий нет.

Зеленский предполагает, что скоро конфликт может завершиться. При этом в его "плане победы" не предусмотрены переговоры с Россией, уточнил он.

Хотя ранее украинский президент говорил о подготовке переговоров с РФ и указывал, что Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

