Посол Нечаев: предложений от Германии о посреднических услугах не поступало

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Россия не получала от ФРГ предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РБК посол России в Берлине Сергей Нечаев.

"Мы действительно слышим, что господин федеральный канцлер (Олаф Шольц. – Прим. ред.) говорит о каком-то мирном плане, но на бумаге и по другим каналам, насколько мне известно, мы его не видели", – сказал Нечаев.

Дипломат назвал "дилеммой" попытки совместить постоянные поставки вооружений Украине, планы Германии по подготовке к войне с Россией и посреднические услуги. Он напомнил, что ФРГ занимает первое место в Евросоюзе по масштабам поставок и оказанию финансово-экономической помощи Украине.

Как отметил Нечаев, главный вопрос заключается в мирном плане канцлера Шольца.

"Если это продолжение так называемого Бюргенштока, то это неприемлемо, если что-то новое – дайте почитать, посмотрим", – заключил Нечаев.

При этом ранее Шольц заявлял, что не разрешит ВСУ бить вглубь России немецким оружием вне зависимости от решения союзников. По словам канцлера, поставки Украине дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Taurus, могут вызвать "серьезный риск эскалации".

Канцлер Германии также сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться.

В свою очередь, бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал к переговорам с Россией по поводу конфликта на Украине. Он также посоветовал тем, кто считает возможной военную победу над РФ, заглянуть в учебники истории. По мнению Шредера, конфликт не выйдет разрешить при помощи военных средств и Западу придется достичь компромиссов с Россией.