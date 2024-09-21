Шольц вновь заявил, что ФРГ не поставит Киеву ракеты, "способные долететь до Москвы"

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Канцлер Германии Олаф Шольц вновь отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. Об этом сообщает ТАСС.

"Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы", – заявил он на встрече с гражданами.

Шольц заверил, что останется при этой позиции. Он также подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине, так как по его мнению для этого настало время.

Ранее Шольц уже заявлял, что не разрешит ВСУ бить вглубь России немецким оружием вне зависимости от решения союзников. По словам канцлера, поставки Украине дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Taurus, могут вызвать "серьезный риск эскалации".

Канцлер Германии также сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По словам Шольца, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.