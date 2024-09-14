Шольц заявил, что не разрешит ВСУ бить вглубь РФ немецким оружием

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставки Украине дальнобойного оружия для атак российских территорий вне зависимости от решения союзников. Его словам передает агентство DPA.

Соответствующее заявление Шольц сделал во время беседы с гражданами в Пренцлау (федеральная земля Бранденбург), подтвердив свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus Украине в связи с тем, что это вызовет "серьезный риск эскалации". Он также назвал проблемой передача Киеву дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ, заявив, что не одобряет этого.

"Это также относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы стрелять на такое большое расстояние", – подчеркнул канцлер ФРГ.

Владимир Путин предупреждал, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.

В таком случае изменится суть конфликта, добавил президент РФ, поскольку российская сторона будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Официально в Белом доме заявили, что США не стали изменять подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия вглубь территории России. Тем не менее, по информации СМИ, окончательное решение по этому вопросу может быть озвучено на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

