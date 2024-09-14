Белый дом не сообщил об одобрении ударов по РФ после встречи Байдена и Стармера

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Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не сообщил о каком-либо решении американского лидера касательно одобрения дальних ударов ВСУ западными ракетами вглубь территории РФ.

Отмечается, что в рамках встречи Байден и Стармер лишь подтвердили свою неизменную поддержку Украины, а также в очередной раз заявили о якобы поставках вооружения из Ирана и КНДР в Россию.

Стороны также обсудили конфликт на Ближнем Востоке, подчеркнув непоколебимую приверженность безопасности Израиля и необходимость заключения соглашения о прекращении огня. Они также осудили нападения на коммерческое судоходство в Красном море.

Помимо этого, Байден и Стармер обсудили прочие внешнеполитические вопросы между США и Великобританией.

Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО, обсуждая вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, предупредил президент РФ.

В Белом доме сообщили, что серьезно воспринимают заявления руководства РФ по данной теме. Вместе с тем там добавили, что власти США во время принятия решений руководствуются "своими расчетами".