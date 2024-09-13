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Париж должен прислушаться к предупреждению Владимира Путина по Украине. Такое заявление сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Российский президент предупредил, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием вглубь РФ станет войной между НАТО и Россией, напомнил Филиппо. По словам французского политика, такое развитие событий приведет к мировой войне. Он призвал Францию "выйти из этого неистового безумия".

В свою очередь, лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен высказался за прекращение конфликта на Украине после заявлений Путина о вовлечении НАТО. По его мнению, российский лидер предостерегает страны Альянса от разрешения Киеву наносить удары по России из дальнобойного оружия, поскольку это будет расцениваться как прямой акт агрессии.

Он призвал Североатлантический альянс стремиться к завершению украинского конфликта и прекращению враждебных действий с РФ.