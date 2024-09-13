Британский политик Кертен призвал НАТО завершить украинский конфликт после слов Путина

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Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что выступает за прекращение украинского конфликта после слов Владимира Путина о вовлечении НАТО. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Политик отметил, что российский президент предостерегает страны Североатлантического альянса от разрешения Киеву наносить удары по РФ из дальнобойного оружия, так как эти действия будут расцениваться как прямой акт агрессии.

"Страны Альянса должны стремиться к деэскалации украинского конфликта, а также к прекращению враждебных отношений с Россией", – подчеркнул Кертен.

Ранее Путин сказал, что сейчас НАТО не просто обсуждает вопрос возможного использования Украиной дальнобойного оружия, но и принимает решение о вовлечении в украинский конфликт. В случае принятия это будет означать прямое участие стран Альянса в конфликте.

В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск выразил свою обеспокоенность после слов президента РФ. У него плохое предчувствие по поводу этой ситуации, уточнил бизнесмен.