Илон Маск обеспокоен словами Путина об участии НАТО в конфликте на Украине

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обеспокоен словами Владимира Путина об участии стран Североатлантического альянса в конфликте на Украине.

Так, предприниматель прокомментировал в соцсети X запись одного из пользователей о том, что действующие власти США могут начать третью мировую войну, если разрешат Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием.

"У меня плохое предчувствие по этому поводу", – написал Маск.

Путин заявил, что в данный момент страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт.

Президент РФ также назвал подменой понятий подобные обсуждения западных стран. Он указал на то, что украинские войска и так совершают удары вглубь России с помощью БПЛА и других средств.