Посол Антонов рассказал о звонках экс-чиновников после слов Путина по Украине

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Российский посол в США Анатолий Антонов поделился, что после заявлений Владимира Путина о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь РФ ему звонили экс-чиновники, которые интересовались, что стоит за словами президента.

"Мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями. Я просто говорил "коллеги, не играйте с огнем", – рассказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт. Он также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз.

В Кремле не сомневаются, что предупреждения Путина о последствиях возможных ударов вглубь России достигли адресатов.

Так, в Белом доме уже сообщили, что серьезно воспринимают заявления руководства РФ по данной теме. Вместе с тем там добавили, что власти США во время принятия решений руководствуются "своими расчетами".