Белый дом: США всерьез воспринимают предупреждения об ударах по территории РФ

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Администрация США серьезно воспринимает заявления руководства РФ о последствиях разрешения Киеву использовать американское оружия для ударов вглубь России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы (Владимира. – Прим. ред.) Путина. Мы воспринимаем их серьезно", – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем американские власти во время принятия решений руководствуются "своими расчетами", добавил он.

США пока не стали изменять подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия вглубь территории России, как сообщал ранее Кирби. При этом Вашингтон не намерен анонсировать какие-либо перемены и по итогам визита в США британского премьера Кира Стармера.

Путин заявлял, что в данный момент страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт.

Президент РФ также назвал подменой понятий подобные обсуждения западных стран. Он указал на то, что украинские войска и так совершают удары вглубь России с помощью БПЛА и других средств.