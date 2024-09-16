Столтенберг сказал, что НАТО не станет частью конфликта, если Киеву позволят бить по РФ

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НАТО не станет частью конфликта на Украине, если страны Альянса позволят Киеву бить по территории России западным оружием, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО не считает Иран и КНДР частью конфликта из-за якобы военных поставок РФ. При этом члены Альянса, по его словам, пока еще не достигли консенсуса относительно приглашения Киева в объединение.

"В долгосрочной перспективе не может быть мира на Украине без того, чтобы Украина стала частью НАТО", – цитирует его еженедельник Foreign Policy.

Также генсек НАТО отметил о якобы наличии у Киева права поражать "законные цели" на территории России, однако решение будет за поставщиками оружия. При этом Альянс не наблюдает каких-либо действий Москвы в ядерной сфере, что требовало бы реакцию со стороны западных стран. Генсек напомнил, что "ядерная война не может быть выиграна".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США и так давно принимает участие в СВО. Своими разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории страны они лишь формализуют этот факт, добавлял он. При этом, по версии СМИ, американский президент Джо Байден не будет давать Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева.

