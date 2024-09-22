Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал учить историю тем, кто хочет победить Россию

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал к переговорам с Россией по поводу конфликта на Украине, а также посоветовал тем, кто считает возможной военную победу над РФ, заглянуть в учебники истории. Слова политика приводит газета Welt.

"Я рекомендую всем, кто в это (победу над Россией. – прим. ред.) верит, заглянуть в учебники истории. От Наполеона до Гитлера – все потерпели неудачу из-за этого", – заявил он.

Шредер высказался, что наиболее реалистичным сценарием достижения мира в украинском конфликте является проведение переговоров и достижение компромиссов с РФ. По его мнению, конфикт не выйдет разрешить при помощи военных средств, и Западу придется достичь компромиссов с Россией.

Бывший канцлер также подчеркнул, что западные страны игнорируют обоснованные интересы безопасности России и недооценивают возможность эскалации конфликта. Он также отметил, что немцы должны вести себя особенно конструктивно и осторожно в "свете истории Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии".

Ранее действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что не разрешит ВСУ бить вглубь России немецким оружием вне зависимости от решения союзников. По словам канцлера, поставки Украине дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Taurus, могут вызвать "серьезный риск эскалации".

Канцлер Германии также сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По словам Шольца, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.