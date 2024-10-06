El Pais: союзники требуют от Зеленского завершения конфликта с Россией

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Западные партнеры Украины начали оказывать серьезное давление на украинского лидера Владимира Зеленского с целью принудить того к переговорам и завершению конфликта с Россией. Об этом пишет испанская газета El Pais.

"Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения. <…> Высказывания партнеров Украины в сентябре этого года указывают лишь на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что страны Запада не поддержали агрессивный "план победы" Зеленского, а кандидат в президенты США Дональд Трамп регулярно уничижительно отзывался об украинском лидере в публичных выступлениях.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал план Зеленского набором инициатив, который Вашингтону и Киеву предстоит изучить в ближайшие недели.

Между тем в офисе Зеленского заявляли, что украинцам не покажут полностью "план победы". Его "чувствительные" части останутся закрытыми.

