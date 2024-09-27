Белый дом назвал план Зеленского набором инициатив, которые предстоит изучить

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"План победы" украинского президента Владимира Зеленского в конфликте с РФ является набором инициатив, который Вашингтону и Киеву предстоит изучить в ближайшие недели. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей", – приводит слова Кирби РИА Новости.

Он добавил, что президент США Джо Байден проведет 12 октября встречу с Зеленским в Германии, где они в том числе обсудят этот план. Представитель Белого дома не стал говорить о реализуемости плана, переадресовав этот вопрос украинским властям.

Что касается возможных территориальных уступков России, то Зеленский и украинский народ должны самостоятельно принять такое решение, подчеркнул Кирби. По его словам, США обещают не оказывать на Киев давления в этом вопросе.

Зеленский представил свой "план победы" Байдену в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский президент пообещал рассмотреть его детальнее во время их двусторонней встречи.

Как заявлял сам Зеленский, реализация его плана не предполагает переговоров с Россией. По его утверждениям, речь идет о "мосте к дипломатическому пути", чтобы остановить конфликт.

По данным СМИ, "план победы" Киева включает в себя 5 пунктов, в числе которых получение современного западного оружия, гарантии безопасности от Запада, возможность Украине продолжить атаковать Курскую область, требование современных вооружений и международной финансовой поддержки.