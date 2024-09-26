Байден провел встречу с Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН

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Президент США Джо Байден встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер сообщил Зеленскому, что распорядился увеличить объем помощи США Украине в сфере безопасности. Зеленский, в свою очередь, ознакомил главу Белого дома со своим "планом победы".

"Лидеры двух стран обсудят этот план во время предстоящей двусторонней встречи в Белом доме", – говорится в сообщении администрации США.

Отмечается, что после встречи в Нью-Йорке Байден организовал мероприятие в поддержку Украины, на котором лидеры более чем 30 стран подписали совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины.

Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В новый пакет поддержки войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерии, ракеты Javelin, кассетные бомбы и прочие снаряды.

Во время подписания декларации о поддержке Украины премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что рассматривает возможность дополнительной военной помощи Киеву.