NBC News: Пентагон рекомендовал поставку фосфорных снарядов на Украину

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Пентагон порекомендовал начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов на Украину. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По информации издания, американское военное ведомство уже несколько раз предлагало начать поставки таких снарядов, пытаясь включить их в последние пакеты военной помощи ВСУ. Тем не менее данную инициативу неоднократно отвергали в Белом доме, как это произошло и сейчас.

Вместе с тем, по словам источников, если власти США все же одобрят эту инициативу, то об этом не будут сообщать публично.

Президент США Джо Байден на Генассамблее ООН заявлял, что Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину. Он добавил, что позиция страны не изменится, пока не установится долгосрочный мир.

Между тем, как уточнили в Белом доме, Вашингтон по-прежнему сохраняет запрет на удары украинских войск американским дальнобойным оружием вглубь территории России.