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Украинские войска запланировали на 2025 год операции за пределами страны с применением дальнобойного оружия, несмотря на отсутствие разрешения на его использование со стороны Запада, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы все запланировали, и сейчас нужна только поддержка партнеров", – заявил Умеров.

Владимир Путин уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по России будет означать войну с НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории России США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом СМИ пишут, что американский лидер Джо Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева. Однако президент США может неофициально предоставить Киеву данные разведки и систем целеуказания для содействия использованию британских Storm Shadow.