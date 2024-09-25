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Украинский режим готов столкнуть весь мир в пучину Третьей мировой войны ради сохранения своей власти. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Украина при неонацистском киевском режиме стала диктатурой одного человека, готова ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопить всю страну в крови и принести в жертву всех не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны", – цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя отметил, что украинские войска оказались на грани полного разгрома, несмотря на обильные поставки западного вооружения и участия иностранных наемников. Тем не менее украинский президент Владимир Зеленский в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, добавил постпред РФ.

Дипломат порекомендовал Киеву как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования конфликта, а не склоняться к нереалистичным ультиматумам, планам победы и прочему.

Выступая на заседании СБ ОНН, Владимир Зеленский высказался против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным.

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Украину. Он добавил, что позиция страны не изменится, пока не установится долгосрочный мир.