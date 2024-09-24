Байден отказался отвечать на вопрос о готовности США к войне с Россией

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Президент США Джо Байден не ответил на вопрос о том, готов ли Вашингтон к возможной войне с Россией, передает РИА Новости.

Во время прибытия Байдена в штаб-квартиру Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ему задали вопрос о готовности США к войне с Россией на фоне возможного разрешения американцами использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. В ответ на этот вопрос лидер Штатов молча проследовал в сторону зала заседаний.

Между тем на Генассамблее ООН Байден заявил, что США не прекратят поддерживать Украину. Президент США также добавил, что позиция Вашингтона не изменится, пока не установится долгосрочный мир.

Кроме того, в своей речи американский лидер несколько раз упомянул Россию. Так, он рассказал о стремлении руководства России к развалу НАТО, который, однако, удалось предотвратить. При этом доказательств в поддержку своих тезисов Байден не привел.