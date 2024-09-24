Белый дом заявил, что США сохраняют в силе запрет на удары ВСУ ракетами вглубь России

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США сохраняют запрет на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби во время брифинга в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что американский президент Джо Байден последователен в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России.

При этом он отметил, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский должны будут обсудить вопрос использования американского оружия на этой неделе. Также подчеркивается, что в ходе совместной встречи американский лидер намерен объявить о новых шагах по оказанию военной помощи Украине.

Ранее Байден заявил, что США не прекратят поддерживать Украину. Лидер Штатов отметил, что американская позиция по этому вопросу не изменится, пока не будет установлен долгосрочный мир.