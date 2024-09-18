США изучают пути продвижения плана Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

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США знают о новом плане украинского лидера Владимира Зеленского по завершению конфликта и готовы его продвигать на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявила постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы полагаем, что в нем излагаются стратегия и план, которые могут сработать, нам нужно понять, как мы можем его продвигать в то время, когда будем общаться с главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке", – сообщила она.

Неделя высокого уровня 79-й сессии ГА ООН пройдет с 24 по 30 сентября, делегацию России на ней возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее украинский лидер заявил, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения США, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден и кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

Он также сообщал, что часть его "победного плана" заключается в том, чтобы ухудшить жизнь в России. По мнению Зеленского, если россияне будут жить без комфорта, то они начнут оказывать давление на Владимира Путина.