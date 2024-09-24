Кирби: США не готовы спекулировать о возможном возобновлении ядерных испытаний

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США не готовы спекулировать по поводу возможного возобновления ядерных испытаний в дальнейшем, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не собираюсь вдаваться в гипотезы о ядерных испытаниях... Поэтому я думаю, что я просто не стану спекулировать так или иначе", – ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости, выступая на брифинге Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мнение российских властей об испытаниях ядерного оружия, заявил, что эта позиция уже была изложена Владимиром Путиным в доступной форме.

Так он отреагировал на вопрос о том, изменится ли позиция РФ по данному поводу в случае разрешения Западом Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории страны.

Российский лидер, комментируя этот вопрос, предупреждал, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Президент РФ указал, что в таком случае РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

При этом Кирби подчеркивал, что на данный момент США сохраняют запрет на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Однако он отметил, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский должны будут обсудить этот вопрос на текущей неделе.