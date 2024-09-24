Песков напомнил, что позиция РФ по ядерным испытаниям уже была изложена Путиным

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связанный с мнением российских властей по испытаниями ядерного оружия, заявил, что эта позиция уже ранее была изложена Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в доступной форме.

"Пожалуйста, переслушайте и перечитайте заявления президента, которые он сделал по этому вопросу, я имею в виду по теме возможных разрешений на использование западных вооружений вглубь территории России", – призвал Песков, отвечая на вопрос, будет ли пересмотрена позиция России по испытаниям ядерного оружия в случае, если запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Ранее Путин предупредил, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Он указал, что в таком случае РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Кроме того, как подчеркнул Песков, разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории России США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте.

