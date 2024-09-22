Белый дом: Байден не разрешал Украине удары вглубь РФ оружием США

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Президент США Джо Байден пока не давал Украине разрешение использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил сам американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова привел пул Белого дома.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что собирается "поставить точку" в конфликте с Россией в 2024 году. По его словам, Украина уже живет по "плану Б", так как президент США Джо Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева.

Владимир Путин уже не раз предупреждал, что разрешение Украине наносить удары по РФ будет означать войну с НАТО, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, на Западе есть "некоторые разумные люди", которые это понимают.

Разговорами о разрешении наносить удары вглубь территории РФ США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американский лидер Джо Байден не даст Украине разрешение на удары, пока не увидит так называемый победный план Киева, пишут, в свою очередь, СМИ. Журналисты отмечают, что в Белом доме разгораются споры и разногласия по вопросу дальнобойных ракет.