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Власти Канады рассматривают возможность дополнительной военной помощи Киеву. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке.

"Мы рассматриваем больше направлений критически и срочно необходимой помощи, такой как дроны, артиллерия, бронетехника, а также обучение пилотов истребителей", – цитирует Трюдо РИА Новости.

В Киеве заявляли ранее, что западные партнеры пообещали выделить Украине средства на собственное производство ракет и дронов в рамках ее ракетной программы. В ближайшее время Киев ожидает окончательные письменные договоренности об этом.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "лучшим торгашом в истории", поскольку после каждого его визита в США он уезжает из страны с миллиардами долларов.