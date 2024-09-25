Эксперт Меркурис: Зеленский видит ослабление западной поддержки

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У президента Украины Владимира Зеленского есть "повод бить тревогу" из-за ослабевающей помощи со стороны западных союзников, такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Меркурис считает, что украинскому лидеру также стоит беспокоиться о том, что произойдет в Соединенных Штатах. По его словам, Украина проигрывает на поле боя, а Зеленский понимает, что западные страны не примут предложенный им "план победы".

Ранее в СМИ появились сообщения, что вице-президент США Камала Харрис и экс-лидер Штатов Дональд Трамп собирались встретиться с украинским лидером во время его визита в Вашингтон. Также предполагалось, что во время встречи в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН Зеленский должен был представить свой план по урегулированию конфликта с Россией действующему президенту США Джо Байдену.

Однако позже стало известно, что Трамп не стал встречаться с Зеленским, который находился с визитом в Нью-Йорке.