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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США с целью шантажа действующего президента Штатов Джо Байдена и его потенциальных преемников может только навредить Киеву и поддержке ВСУ. Об этом заявил в своих соцсетях депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Фигура Зеленского покамест токсична только внутри Украины. Однако это очень легко распространить на Запад", – цитирует украинского депутата РИА Новости.

По мнению Дубинского, Зеленский хочет добиться для себя выгодных условий поддержки в обмен на помощь кандидату на предстоящих выборах в США. Однако такой "хамский подход" украинского лидера может привести в конечном итоге не к увеличению, а к сокращению поддержки.

Американские конгрессмены уже высказали требование провести полное расследование из-за визита Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. По их мнению, таким образом он вмешивается в американские выборы, выражая поддержку кампании кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, поскольку посещал завод в компании ее сторонников из Демпартии.

Кроме того, законодатели США указали на тот факт, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами местных налогоплательщиков.