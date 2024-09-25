Конгрессмены потребовали расследовать визит Зеленского на военный завод в США

Фото: ТАСС/ABACA/Ukrainian Presidency

Группа конгрессменов в США потребовала провести расследование в связи с посещением украинского президента Владимира Зеленского завода боеприпасов в Пенсильвании. Они считают, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями законодательства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо законодателей.

По данным местных СМИ, после посещения военного завода в Пенсильвании Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы. Так, Зеленский мог использовать военный объект, чтобы провести кампанию в пользу вице-президента США Камалы Харрис.

В частности, украинский лидер посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.

Конгрессмены, в свою очередь, также считают визит Зеленского "политически мотивированным". Например, факт сопровождения главы Украины высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии выборов в США может быть нарушением местного закона, который запрещает федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения обязанностей.

В своем письме члены конгресса также обратили внимание, что безопасность Зеленского по прибытии в Пенсильванию обеспечивалась Секретной службой США и оплачивалась средствами американских налогоплательщиков. Таким образом, деньги граждан США были потрачены на политические цели, не имеющие отношения к безопасности или дипломатии Вашингтона.

СМИ сообщали ранее, что Зеленский в рамках своей поездки планировал представить свой план по урегулированию конфликта с Россией действующему президенту США Джо Байдену в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, а также встретиться с кандидатами на пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Однако позже стало известно, что Зеленскому не удалось провести встречу с Трампом. По информации журналистов, к моменту прибытия украинского лидера в Штаты даты возможных переговоров так и не были назначены.