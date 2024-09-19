CNN: Харрис и Трамп планируют встретиться с президентом Украины во время его визита в США

Фото: ТАСС/Zuma/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент США Дональд Трамп планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал CNN.

"Ожидается, что вице-президент Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, округ Колумбия, на следующей неделе", – указано в сообщении.

Согласно данным источников телеканала, в ходе визита в США Зеленский будет настаивать на вступлении Украины в НАТО и ЕС, соглашениях в области экономики и безопасности, и продолжении поставок Киеву дополнительных вооружений.

Кроме того, планируется, что украинский лидер представит действующему президенту США Джо Байдену свой план по урегулированию конфликта во время встречи в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Зеленский сообщал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с РФ зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Байден, а также кандидаты на этот пост Харрис и Трамп.

При этом в Белом доме заявили, что пока не могут объявить о возможности новой встречи американского президента с Зеленским.